Sgombero pista pattinaggio, Di Genesio Pagliuca-Petrillo-Bonanni: “Ennesimo schiaffo alla città”

“Riunioni a porte chiuse e zero trasparenza, un atto grave e inaccettabile”

“È una vergogna. Mentre la città è alle prese con problemi gravi e irrisolti, la maggioranza continua a gestire le emergenze con riunioni carbonare e decisioni prese a porte chiuse, evitando accuratamente ogni confronto in Consiglio comunale” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD; Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Apprendiamo che – aggiungono – nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio alcuni consiglieri comunali di maggioranza si sono recati sul posto per un sopralluogo, e che il Sindaco ha convocato per questa mattina, giovedì 3 luglio, una riunione operativa. Peccato che, nel frattempo, si sia deciso di annullare la Commissione sport, l’unico luogo istituzionale deputato a discutere in modo trasparente di queste tematiche”.

“Un atto grave e inaccettabile – incalzano – che conferma la volontà di non riferire pubblicamente e di non rendere conto né all’opposizione né ai cittadini”.

“Immaginiamo già cosa dirà il Sindaco: il solito refrain, la colpa è sempre di quelli di prima. Ma i cittadini sono stanchi degli alibi. Servono soluzioni concrete, e noi siamo pronti a darle. Le idee ci sono, ma occorre la volontà politica di ascoltare e di lavorare insieme, nelle sedi istituzionali e alla luce del sole. Invece di affrontare i problemi con serietà, si continua con una gestione opaca e autoreferenziale. Quando, specialmente in questo periodo, il modus operandi dovrebbe essere l’opposto” concludono Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni