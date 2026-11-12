Sgomberati i sette storici bilancioni: le strutture tornano alla società di gestione

Operazione della Questura di Roma dall’alba, con il supporto delle forze dell’ordine, della Polizia Locale e dei reparti specializzati. Installati sistemi antintrusione e predisposti servizi di vigilanza privata per impedire nuove occupazioni

Sono sette gli storici bilancioni che, a partire dalle prime ore di questa mattina, sono stati oggetto di un’attività di sgombero pianificata e coordinata dalla Questura di Roma, come da loro comunicato stampa, con il concorso dei contingenti della forza pubblica, dando seguito alle determinazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma.

Le attività di liberazione, disposte con ordinanza del Questore di Roma, hanno consentito di ripristinare la legalità di strutture che, per anni, sono state utilizzate senza titolo con finalità di dimora privata, nonché come centri di aggregazione anche di realtà antagoniste. Le operazioni sono state guidate dalla dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiumicino.

L’attività ha previsto una mirata cinturazione dell’area, anche con l’impiego dei reparti ippomontati della Questura di Roma, a tutela della zona dell’arenile comunicante con il sito interessato dalle operazioni. Gli interventi sono poi proseguiti con le attività finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture.

In particolare, la società gerente dei sette bilancioni, in stretta sinergia con il Comune di Fiumicino, ha provveduto al loro sigillo, installando anche dispositivi di allarme antintrusione che consentiranno, in caso di tentativi di occupazione, un immediato intervento da parte delle Forze dell’ordine.

Il sito sarà, inoltre, affidato a operatori addetti ai servizi di vigilanza privata, predisposti dalla società gerente delle singole strutture.

In campo sono stati schierati anche i droni in dotazione all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, così come il I Reparto Volo della Polizia di Stato, al fine di assicurare un monitoraggio aereo dell’area e di tutte le direttrici potenzialmente utilizzabili da parte di eventuali oppositori per raggiungere il teatro operativo.

Determinante è stato, altresì, il supporto della Polizia Locale del Comune di Fiumicino, che ha contribuito alla regolazione della mobilità urbana per consentire il regolare svolgimento delle operazioni. Tutte le strutture sono state riconsegnate alla società di gestione.