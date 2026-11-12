Nuova Darsena Pescherecci: lavori all’80%, conclusione prevista a luglio 2027

Completata la Banchina di Riva, proseguono gli interventi sulle altre strutture e sul bacino portuale

di Dario Nottola

A Fiumicino gli interventi legati alla realizzazione del primo stralcio del lotto 1 del nuovo porto commerciale, che comprende la Darsena Pescherecci e la viabilità di accesso, sono al momento giunti all’80% dell’avanzamento complessivo.

Per l’opera, a cura dell’Autorità portuale di sistema del Mar Tirreno settentrionale, che sta nascendo alla destra del molo nord dell’attuale porto canale, risultano ad oggi realizzate le opere esterne di difesa del porto, ovvero le dighe di sopraffatto e sottoflutto, di cui è in corso l’ultimazione della mantellata esterna.

La Banchina di Riva è completata già da luglio 2026 e sono in corso, a pieno ritmo, le attività per il completamento delle strutture di Banchina Nord ed è prossima all’avvio la realizzazione dell’impalcato di Banchina Sud, così come il dragaggio del bacino portuale.

I lavori – si apprende – proseguono quindi in linea con il cronoprogramma aggiornato, che prevede l’ultimazione dell’opera a fine luglio 2027.

La nuova Darsena ospiterà la flotta peschereccia di Fiumicino, la più folta del Lazio, così da rendere più sicuro l’ormeggio delle imbarcazioni rispetto al porto canale: sarà lunga 120 metri e larga oltre 350; a ridosso della banchina adiacente al molo di sottoflutto saranno realizzati 58 ormeggi: 25 per i pescherecci, 13 per la piccola pesca e 15 per le turbosoffianti; l’altra banchina, più lunga, che accoglierà l’ormeggio di rimorchiatori, piloti e sommozzatori; l’antemurale, sarà lungo circa 400 metri, con una curvatura verso nord; l’imboccatura all’approdo sarà di circa 190 metri.

La realizzazione cambierà il volto della realtà della pesca, fiore all’occhiello e tradizione della Città, assicurando più sicurezza ai “lupi di mare” ed alla flotta peschereccia rispetto all’attuale ormeggio e transito nel porto canale che, liberato dagli attuali ormeggi, sarà destinato a nuovi utilizzi turistici, culturali ed economici.