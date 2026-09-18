Scuole, Severini in visita nei plessi di Aranova, Torrimpietra e Palidoro

Il presidente del Consiglio comunale ha incontrato alunni, docenti, dirigenti e personale scolastico in occasione dell’avvio del nuovo anno. “Fondamentale mantenere un rapporto diretto tra istituti e Amministrazione”

Un saluto agli studenti tornati tra i banchi e un momento di confronto con dirigenti, docenti e personale scolastico. In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini, ha visitato diversi plessi nelle località di Aranova, Torrimpietra e Palidoro.

Gli incontri hanno rappresentato l’occasione per portare alle comunità scolastiche il saluto dell’Amministrazione comunale e formulare gli auguri di buon lavoro per l’anno appena iniziato. Le visite hanno consentito anche di fare il punto sulla situazione dei diversi istituti e sulle esigenze legate ai servizi scolastici, rafforzando il confronto tra scuole e Comune.

“Con l’inizio del nuovo anno scolastico ho voluto essere presente nei nostri istituti per portare personalmente il mio augurio di buon lavoro ai dirigenti, ai docenti e a tutto il personale e, soprattutto, un grande in bocca al lupo agli alunni che hanno ripreso il loro percorso tra i banchi”, ha dichiarato Severini.

Il presidente del Consiglio comunale ha sottolineato anche l’importanza del dialogo con chi vive quotidianamente la realtà scolastica: “È stato anche un momento importante di ascolto e confronto. Mantenere un rapporto diretto con le scuole è fondamentale per garantire la massima collaborazione tra istituti e Amministrazione e contribuire, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, alla migliore gestione dei servizi”.

Il ciclo di incontri non si fermerà ai plessi già visitati. Nelle prossime settimane Severini proseguirà infatti le visite nelle scuole presenti nelle altre località del territorio comunale.