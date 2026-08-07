Scuole più sicure e funzionali: nuovi interventi nei plessi di Fiumicino

Lavori su ingressi, uscite di emergenza, palestre e spazi esterni negli istituti Lido Faro, Colombo e Porto Romano. Interventi anche sulla palestra di via Coni Zugna

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici del territorio comunale, nell’ambito dell’azione portata avanti dall’Amministrazione comunale per rendere le scuole di Fiumicino sempre più sicure, funzionali e accoglienti.

Sono stati realizzati diversi interventi nei plessi scolastici del territorio. All’I.C. Lido Faro di via Fontana sono state cambiate le due vetrate dell’ingresso principale, mentre all’I.C. Colombo – succursale di via Rodano è stata sostituita la porta dell’uscita di sicurezza al piano terra. All’I.C. Porto Romano, sede centrale di via Bignami, sono stati completati lavori di riqualificazione della palestra, con il ripristino del magazzino, degli spogliatoi, dei bagni e delle docce.

Effettuati inoltre i lavori di rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura dei muretti esterni di confine nel tratto compreso tra via Fontana e via Bignami.

“Stiamo portando avanti un’azione capillare di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole del nostro territorio – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Gli interventi che abbiamo realizzato riguardano elementi importanti per la sicurezza degli edifici, come gli ingressi e le uscite di emergenza, ma anche gli spazi interni ed esterni. Continueremo a intervenire nei diversi plessi del territorio, programmando le opere necessarie per garantire scuole sempre più adeguate alle esigenze dei nostri alunni e del personale scolastico.”