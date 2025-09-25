Scomparsa di Elisabetta Destasio Vettori, il cordoglio di Michela Califano

La consigliera regionale: “Una donna e artista eccezionale, lascia un vuoto incolmabile”

“Ho appreso con profondo dispiacere della prematura scomparsa di Elisabetta Destasio Vettori. Una donna, un’artista eccezionale che ha dato tantissimo alla cultura del nostro Paese. Nostra concittadina, Elisabetta era amata da chiunque ha avuto l’onore di conoscere la sua umanità e la sua profondità d’animo. Una mente libera, aperta, lungimirante. Lascia un vuoto incolmabile. Porgo le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, a chi le ha voluto bene” lo dichiara la consigliera regionale Michela Califano