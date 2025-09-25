Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 25 Settembre 2025

Scomparsa di Elisabetta Destasio Vettori, il cordoglio di Michela Califano

La consigliera regionale: “Una donna e artista eccezionale, lascia un vuoto incolmabile”

 

“Ho appreso con profondo dispiacere della prematura scomparsa di Elisabetta Destasio Vettori. Una donna, un’artista eccezionale che ha dato tantissimo alla cultura del nostro Paese. Nostra concittadina, Elisabetta era amata da chiunque ha avuto l’onore di conoscere la sua umanità e la sua profondità d’animo. Una mente libera, aperta, lungimirante. Lascia un vuoto incolmabile. Porgo le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, a chi le ha voluto bene” lo dichiara la consigliera regionale Michela Califano

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Califano Elisabetta Destasio Vettori
Articoli correlati
Cronaca

Scomparsa di Elisabetta Destasio Vettori, il cordoglio di Michela Califano

giovedì, 25 Settembre 2025
Attualità

Sabato 27 settembre posa della prima pietra per la nuova chiesa ortodossa romena a Fiumicino

giovedì, 25 Settembre 2025
Lettere

Isola Sacra, l'appello dei cittadini per la sicurezza sulle strade

giovedì, 25 Settembre 2025
Attualità

Fiumicino, gli studenti protagonisti del progetto “Fidati della pace” nel nome di Salvo D’Acquisto

giovedì, 25 Settembre 2025
Focus

Fiumicino saluta l’estate con una grande festa di quartiere

giovedì, 25 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz