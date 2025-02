Sanità pubblica Fiumicino e Isola Sacra: unica struttura è il Nucleo di cure primarie di Via Coni Zugna

I cittadini costretti a rivolgersi al Pronto Soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia o nelle strutture di Roma

di Alessandra Zauli

Da decenni si parla della necessità di avere nel nostro territorio un ospedale, in considerazione anche del fatto che negli ultimi anni la popolazione del nostro Comune ha superatole 80 mila unità ma, tutt’oggi, chiunque abbia necessità di cure, è costretto a rivolgersi al Pronto Soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia o in qualsiasi altro ospedale di Roma. L’unica struttura, per Fiumicino ed Isola Sacra è il Nucleo di cure primarie di Via Coni Zugna.

Cosa è un Nucleo di cure primarie e di cosa si occupa? La dicitura presente sul sito della Asl lo definisce “L’attività di prestazioni mediche ambulatoriali viene assicurata dai Nuclei di Cure Primarie 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. L’accesso è dedicato ai cittadini che esprimono un bisogno di salute, ma non sono in pericolo di vita e non devono accedere ad un Pronto Soccorso ospedaliero”.

Ma come può un cittadino sapere quali siano le proprie reali condizioni di salute? Chiariamo meglio quali siano le prestazioni erogabili da tale struttura e quali invece richiedano l’immediata corsa presso un pronto soccorso ospedaliero.

E’ preferibile rivolgersi al personale del Nucleo di cure primarie ricevendo assistenza professionale in tempi più brevi, evitando file interminabili al pronto soccorso nei casi di:

– ferite superficiali della cute senza interessamento di strutture tendinee e/o muscolari, in quanto queste ultime necessitano si competenza chirurgica

– Suture della cute, rimozione punti di sutura, sindromi influenzali, infiammazione delle vie respiratorie, controllo pressione

– Punture d’insetto senza reazioni, rash cutaneo, orticaria, dermatiti superficiali, verruche, micosi, foruncoli, eritemasolare, malattie esantematiche, ustioni di primo grado

– Malattie gastroenterologiche, stipsi cronica, emorroidi

– Disturbi urologici

– Congiuntiviti, patologie delle palpebre e degli occhi

– Sintomi osteo-muscolari non traumatici

– Otiti, riniti, faringo-tonsilliti, stomatiti, gengiviti, afte

– Infezioni vie urinarie, colica renale addominale, sostituzione di catetere vescicale

– Prestazioni pediatriche solo per bambini

Il Nucleo di cure primarie, purtroppo, non è provvisto di laboratorio analisi, non può intervenire in caso di patologie cardiache gravi, non può fare lastre, quindi non può gestire fratture o altre patologie ortopediche, non è provvisto di pediatra in loco. In seguito ai tagli effettuati alla sanità negli ultimi anni, il presidio avviene a cura di un solo medico e di un solo infermiere che “fanno del proprio meglio, con i mezzi che hanno” (tanti anni fa c’erano almeno due infermieri). inoltre non ci sono specialisti.

Nessuno viene respinto o discriminato, e viene offerta assistenza sanitaria, nel miglior modo possibile, a tutti i cittadini a prescindere dalla ASL di appartenenza. L’importante è sapere che in alcuni casi è preferibile contattare il 118, chiamare un’ambulanza oppure accompagnare il paziente al pronto soccorso più vicino. L’informazione è necessaria e fondamentale per salvare più vite possibili. Un ospedale sul nostro territorio è sempre più necessario, vogliamo continuare a tenere alta l’attenzione sulla problematica, affinchè possa essere realizzato al più presto.