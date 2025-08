Sanità a Fiumicino: ancora nessun Pronto Soccorso, ma in arrivo un Ospedale di Comunità

Il punto sullo stato dei servizi sanitari nel comune: dalla carenza di personale all’attesa di una nuova struttura assistenziale. Ecco cosa ha risposto la ASL RM3

Fiumicino Online

Nessun Pronto Soccorso previsto: i cittadini dovranno continuare a rivolgersi a Ostia – Nonostante la crescita costante della popolazione residente a Fiumicino, in via Coni Zugna è attivo solo un punto di Primo Soccorso, e non un vero Pronto Soccorso. Una situazione che obbliga i cittadini a spostarsi fino al Grassi di Ostia per le emergenze più gravi. Alla nostra domanda su un eventuale progetto per attivare un Pronto Soccorso vero e proprio, la Direzione Aziendale della ASL Rm3 ha risposto che non è attualmente in programma, poiché manca la previsione per la costruzione di un ospedale sul territorio. Resta quindi attivo il Nucleo di Cure Primarie di via Coni Zugna, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, ma utilizzabile solo per casi non urgenti.

Liste d’attesa lunghissime, la ASL promette più personale – Un altro tema sentito dai cittadini è la difficoltà nell’ottenere visite specialistiche: le agende sono spesso piene per mesi. A tal proposito, la direzione aziendale della ASL RM3 ha fatto sapere di aver inviato richieste per l’incremento del personale medico nella Medicina Ambulatoriale. È inoltre in corso una valutazione per l’acquisizione di nuovi specialisti, così da potenziare l’offerta sanitaria e ridurre i tempi di attesa.

Un Ospedale di Comunità a Fiumicino: c’è il progetto, si attendono i fondi – La notizia più rilevante riguarda l’annuncio della realizzazione di un Ospedale di Comunità, previsto sempre in via Coni Zugna. Sarà costruito nella parte superiore del Poliambulatorio esistente e avrà una superficie di circa 1.200 metri quadrati, con 20 posti letto. All’interno della struttura saranno attivi servizi di accoglienza, degenza, visite, medicazioni e riabilitazione. Questo tipo di ospedale svolge un ruolo intermedio tra le cure domiciliari e il ricovero ospedaliero, con l’obiettivo di mantenere il paziente più vicino possibile al proprio territorio. I lavori partiranno, come annunciato dalla direzione della ASL RM3, una volta erogati i fondi, con l’indizione della gara per la progettazione e successivamente per l’esecuzione.

Per concludere possiamo dire che mentre l’assenza di un Pronto Soccorso continua a pesare sulla qualità della vita dei cittadini di Fiumicino, si intravedono i primi segnali di cambiamento, con un progetto concreto per un Ospedale di Comunità e il potenziamento del personale medico. Tuttavia, la piena operatività di questi interventi non sarà immediata, e nel frattempo, la popolazione dovrà continuare ad affrontare criticità note da tempo.