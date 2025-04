Salvo D’Acquisto, Opposizione: “Esempio di valore”

“Il suo gesto incarna tutti i valori della nostra Costituzione”

“Abbiamo votato con partecipazione e orgoglio la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Salvo D’Acquisto”, lo dichiarano tutti i membri dei gruppi di opposizione PD, Lista Civica, Sinistra e Reti Civiche.

“Il suo gesto – aggiungono – incarna tutti i valori della nostra Costituzione: uguaglianza, giustizia, legalità, solidarietà, democrazia, anti nazi-fascimo. Un esempio, il suo, che dobbiamo far conoscere alle nuove generazioni affinché capiscano e comprendano appieno il valore del sacrificio di Salvo D’Acquisto, su cui poggiano le fondamenta della nostra Repubblica. In questi tempi di guerra, oggi come allora, il suo sacrificio, non rappresenta solo un simbolo ma un inno alla pace”, concludono i membri dei gruppi di opposizione PD, Lista Civica, Sinistra e Reti Civiche