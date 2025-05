Sagra del Pesce: appello della Pro Loco di Fiumicino ai ristoratori

Si punta a ripristinare i “menù tradizionali” in occasione della 53ma edizione

di Umberto Serenelli

Appello della Pro Loco di Fiumicino ai ristoratori. In occasione della 53ma edizione della “Sagra del Pesce”, che si svolgerà dal 6 all’8 giugno, si punta sul ritorno dei “menù tradizionali”, ovviamente a prezzi contenuti, proposti dai ristoranti che aderiranno all’iniziativa durante il periodo della sagra e oltre. Per ripristinare tale iniziativa, la Pro Loco sta lanciando in questi giorni gli inviti alla categoria con la speranza di raccogliere le loro adesioni.

Nella mail inviata si legge: “Sei un ristoratore? Crea un menù a base di pesce, pensato appositamente per il periodo dell’evento, da proporre nel tuo esercizio, che preveda un’offerta in termini di costo e sia temporaneamente limitato ai giorni che vanno da lunedì 2 giugno a domenica 15 giugno 2025”.

Aderendo all’appello, prosegue l’informativa della Pro Loco, “il menù da te proposto verrà pubblicato in uno spazio appositamente dedicato sul nostro opuscolo della Sagra del Pesce e distribuito nel periodo antecedente alla stessa: il menù verrà inoltre pubblicato sul nostro sito web. Per informazioni contattaci ai numeri 0665047520 – 3293682161 oppure scrivi a segreteria@prolocofiumicino.it”.

La festa delle tradizioni marinare della Città di Fiumicino, evento patrocinato dal Comune di Fiumicino, dalla Regione e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, si svolgerà a piazzale Traiano Imperatore, vicino al capolinea dei mezzi pubblici.

Nel tradizionale padellone, simbolo della classica manifestazione, finiranno 800 litri di olio dove quest’anno verranno fritti oltre 15 quintali di gamberi e calamari, oltre alle saporite alici del Mar Tirreno.

L’attuale edizione vede l’organizzazione rinunciare ufficialmente al tanto gettonato piatto di pasta, che rendeva il menù più completo, per concentrare le attenzioni dei circa 50 volontari sul cartoccio di fritto e sul sauté di cozze, accompagnati da patate fritte e da un calice di buon vino.

La distribuzione nei tre giorni è prevista solo la sera, a partire dalle ore 19:30, e nell’ultima serata fino a esaurimento scorte del classico prodotto catturato dalle reti a strascico della flotta peschereccia più numerosa dei porti laziali.

“Il nostro obiettivo è superare la distribuzione delle 3.000 porzioni dell’anno passato – precisa Giuseppe Larango, presidente della Pro Loco – per un appuntamento dove non mancheranno spettacoli serali con la possibilità di cenare stando comodamente seduti nell’area ristoro, circondati dagli stand dei mercatini dei prodotti tipici e artigianali”.