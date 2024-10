Sabato 12 ottobre nuova disciplina traffico per la cerimonia dell’intitolazione del piazzale del Palazzo Comunale all’Unione Europea

Da venerdì 11 ottobre misure temporanee di traffico e sosta per garantire la sicurezza della manifestazione

In occasione dell’anniversario del riconoscimento del Premio Nobel per la Pace all’Unione Europea, la città di Fiumicino intende celebrare questa importante ricorrenza con una cerimonia speciale che si terrà sabato 12 ottobre, alle ore 15:30.

Per garantire la sicurezza della manifestazione, è necessario adottare alcune misure temporanee di disciplina del traffico e della sosta. A partire dalle 11:00 di venerdì 11 ottobre, fino al termine della manifestazione, saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

– Istituzione divieto di sosta, con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Via Portuense dal civico 2475 al civico 2500 dal venerdì 11 ottobre 2024 dalle ore 11,00 fino al termine della manifestazione;

– Istituzione divieto di sosta, con rimozione forzata, compresi tutti gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Piazzale Generale Carlo Alberto dalla Chiesa ed in tutti gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio posti in prossimità in Via della Stazione di Fiumicino e nell’area adibita a parcheggio contraddistinta con strisce di parcheggio blu in Via Enrico Berlinguer nella giornata di sabato 12 ottobre 2024 dalle ore 09,00 fino al termine della manifestazione;

– Chiusura al transito veicolare della Via Portuense dall’intersezione con Via Coccia di Morto fino a Largo dei Delfini;

– Istituzione di obbligo di svolta a destra sulla Via Portuense, direzione Ponte 2 Giugno all’intersezione con Via Coccia di Morto ed istituzione di obbligo di svolta a sinistra sulla Via Coccia di Morto per chi proviene dalla rotatoria con Via Lago di Traiano con direzione Via Portuense;

– Istituzione di obbligo di svolta a destra sul Ponte due Giugno per chi proviene da Via delle Ombrine in direzione Via del Faro e istituzione di obbligo di svolta a sinistra sul Ponte due Giugno per chi proviene da Via del Faro in direzione Via delle Ombrine;

– Chiusura al transito veicolare di Via Sandro Pertini all’intersezione con Viale Aldo Moro;

– Istituzione di obbligo di svolta a destra su Viale Aldo Moro all’intersezione con Via Sandro Pertini direzione Via delle Spigole.