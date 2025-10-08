Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 8 Ottobre 2025

Roma, lavori RFI a Pigneto: FL1 e FL3 limitate tra Tiburtina e Ostiense dal 10 al 12 ottobre

Coinvolti treni regionali e Intercity, previsto servizio bus sulle tratte soppresse.

di Dario Nottola

Nel fine settimana del 10 – 12 ottobre la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di svolgere le attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo Express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

I treni Intercity Milano – Salerno, Milano – Napoli, Milano – Reggio Calabria e Intercity Notte Torino – Salerno e Milano – Siracusa/Palermo subiranno – solo nelle giornate di sabato e domenica – variazioni di orario e deviazioni di percorso. Previsto servizio di autobus per le tratte soppresse dei treni Intercity. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
FL1 Trenitalia
Articoli correlati
Attualità

"Lacrime Infinite", una canzone creata dai ragazzi della VE dell'I.C. G.B. Grassi

mercoledì, 8 Ottobre 2025
Cronaca

Roma, lavori RFI a Pigneto: FL1 e FL3 limitate tra Tiburtina e Ostiense dal 10 al 12 ottobre

mercoledì, 8 Ottobre 2025
Attualità

Granaretto, sopralluogo del Presidente del Consiglio Severini e dell'Assessore Costa: “Ripristinare subito l’area oggetto di ripiantumazione”

mercoledì, 8 Ottobre 2025
Attualità

Baccini, il treno deve tornare direttamente a Fiumicino città: il collegamento ferroviario manca da oltre 20 anni

mercoledì, 8 Ottobre 2025
Cronaca

A Focene inaugurati i lavori per la condotta di risalita: obiettivo un mare più pulito

mercoledì, 8 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz