Ritorno del treno a Fiumicino, progetto sui giusti binari

Severini riconosce il lavoro del Sindaco Baccini: “Confronto riaperto con il Governo e prospettive concrete per mobilità, turismo e occupazione”

“L’annuncio del Sindaco, qualche giorno fa, in merito ai significativi passi in avanti compiuti per riportare la ferrovia a Fiumicino confermano quanto sia importante per questo Comune poter contare su una guida di così alto profilo istituzionale” lo afferma Roberto Severini, segretario comunale Forza Italia, Presidente del Consiglio Comunale della Città di Fiumicino.

“E come – aggiunge – la scelta di privare il territorio di un servizio fondamentale abbia pesato sul rilancio economico, turistico e occupazionale”.

“L’iter portato avanti senza trionfalismi dal primo cittadino è a buon punto – sottolinea Severini – Non sarà semplice, non sarà imminente, ma aver incassato l’appoggio di Ferrovie dello Stato e il parere positivo dell’Osservatorio Regionale dei Trasporti rappresenta un passaggio decisivo, che pone il progetto sui giusti binari”.

“Al Sindaco Baccini va riconosciuto il merito di aver avviato un’interlocuzione diretta e qualificata con gli organi di Governo, sbloccando un confronto complesso che sembrava impossibile da riaprire. Sappiamo tutti cosa significherebbe il ritorno del trasporto su ferro per questa città e la strategicità di questo provvedimento: miglioramento della qualità della vita per i pendolari e drastica riduzione del traffico veicolare, potenziamento dei flussi grazie a un collegamento rapido ed efficiente, connessione diretta tra il centro di Fiumicino, Roma e l’aeroporto internazionale. Una iniziativa che ci restituirebbe la centralità che meritiamo, dotandoci di un’infrastruttura vitale per il nostro futuro” conclude Roberto Severini