Risorse finanziarie, debito residuo da 1,6 milioni a 610.000 euro: intervista all’assessore al Bilancio Vincenzo D’Intino

“Un nuovo modo di intendere l’efficentamento amministrativo”

di Fernanda De Nitto

Buone notizie da parte dell’Amministrazione Comunale, in termini di risorse finanziarie, che di anno in anno migliorano, nella gestione finanziaria ed economica della Città, al fine di garantire sempre più servizi per la popolazione. Di tali risultati positivi ed incoraggianti ne parliamo con Vincenzo D’Intino, Assessore al Bilancio nel Comune di Fiumicino.

Assessore D’Intino un costante lavoro dedicato ad una gestione finanziaria, attenta e scrupolosa, sta permettendo con il tempo di garantire un miglioramento sia a livello economico che, successivamente, produttivo e sociale per tutto il Comune. Quali sono ad oggi i risultati raggiunti in termini di risorse finanziarie?

“L’efficientamento assiduo della macchina amministrativa, sostenuto da una maggiore attenzione per le procedure, hanno permesso di abbassare i tempi di pagamento delle fatture di quattro giorni, passando da 27 a 23, apportando un notevole vantaggio non solo per i fornitori e per tutti coloro che somministrano servizi per la Città ma, soprattutto per i cittadini. Infatti le ricadute positive di tale importante nuovo iter finanziario, ci hanno permesso di contenere il cosiddetto stock del debito residuo ed entrare in dei parametri, burocratico amministrativi, che ci autorizzano a non intaccare le spese correnti”.

In che termini e di che cifre stiamo parlando rispetto al debito residuo?

“Attraverso questo oculato lavoro di efficientamento amministrativo siamo riusciti praticamente a dimezzare tale debito, passando da 1,6 milioni a 610.000 euro. Questo ci ha consentito, avendo migliorato la performance rispetto allo scorso anno, di non vincolare, come già accennato prima, delle somme che possono così essere destinate alla spesa corrente aumentando i servizi offerti. Nel 2025, infatti, il Comune raggiungerà la più alta cifra nella storia amministrativa della Città di spesa corrente con 140 milioni totali, una somma che, qualora non fossero stati rispettati i suddetti parametri, non sarebbe stato possibile prevedere. Questo, invece, è stato possibile anche perchè gli uffici hanno recepito le diverse indicazioni e le hanno egregiamente messe in pratica raggiungendo dei risulti unici ed estremamente positivi. A loro vanno i miei ringraziamenti”.

Parlando di risorse in questi giorni è in corso la querelle relativa all’aumento del pagamento delle rette per gli asili nido che ha suscitato malumori e preoccupazione. Quale le motivazioni di tale modifica?

“Rispetto all’aumento della cifra prevista per i genitori di figli iscritti all’asilo nido comunale, occorre precisare che tale incremento è stato imposto da due fattori, in primis dall’adeguamento Istat previsto dalla legge, che per troppi anni era stato rimandato, poi, dall’opportunità di potersi adeguare ai parametri, sia economici che di qualità del servizio offerto, imposti dalla Regione Lazio. Quest’ultimo aspetto ci ha permesso di accedere ad alcuni vantaggi riservati dalla Regione ai comuni virtuosi tra quali il bonus nidi per le famiglie, inoltre vi posso anticipare che stiamo lavorando concretamente sulla possibilità di mettere in campo ulteriori aiuti diretti. L’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze delle famiglie resta sempre prioritaria e non mancheranno nel tempo azioni sociali a tal riguardo”.

Il lavoro finanziario e contabile di un Comune spesso rimane complesso e recondito per la cittadinanza per i suoi palesi tecnicismi, ma proprio azioni finanziarie come quella raggiunta rispetto al debito avranno certamente ricadute positive sulla Città. Come saranno visibili tali risultati?

“Un funzionamento più snello, efficiente ed operativo di tutta la macchina amministrativa consente, alla luce dei dati emersi e delle azioni messe in campo anche per contrastare l’evasione, di sostenere maggiori investimenti nei servizi offerti alla popolazione sia in termini di infrastrutture, sussidi, welfare e formazione. Un impegno costante del Sindaco Baccini, della Giunta, del Consiglio comunale e di tutti gli uffici che quotidianamente si prodigano nel rendere la Città sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”.