Riserva del Litorale Romano, nasce l’intesa tra Comune e WWF

Scuole, ricerca scientifica e monitoraggio della fauna al centro della convenzione dedicata alla tutela e alla valorizzazione delle tre Oasi WWF del territorio

Approvata la delibera che dà il via alla sottoscrizione di una convenzione tra il Comune, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, e la Fondazione WWF Italia. L’accordo è finalizzato a rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico della Riserva attraverso attività di educazione ambientale, divulgazione scientifica, ricerca, monitoraggio e collaborazione tecnico-scientifica. La convenzione riguarderà in particolare le Oasi WWF di Macchiagrande, Bosco Foce dell’Arrone e Vasche di Maccarese.

Tra le attività previste figurano: visite guidate rivolte alle classi degli istituti scolastici del territorio; la condivisione con il Comune di dati, studi e monitoraggi ambientali riguardanti le tre Oasi, realizzati dal WWF. Il supporto comprenderà attività di studio e monitoraggio del patrimonio naturalistico della Riserva, con particolare attenzione alla fauna protetta, attraverso la raccolta di dati utili alla conoscenza e alla conservazione delle diverse specie presenti sul territorio. Comune e WWF collaboreranno inoltre per migliorare l’accessibilità e la fruizione controllata delle Oasi e del Centro Visite.

“La Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è uno dei patrimoni più preziosi e identitari del nostro territorio: un insieme unico nel suo genere, di paesaggi, habitat e specie animali e vegetali che abbiamo il dovere di proteggere e valorizzare – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – La convenzione con WWF Italia nasce dalla volontà di mettere a sistema competenze ed esperienze diverse e con una realtà che da sempre opera per la salvaguardia dell’ambiente”.

“Conoscere questo patrimonio è il primo passo per imparare a rispettarlo e proteggerlo. Per questo considero importante il coinvolgimento delle scuole, insieme alle attività di ricerca e monitoraggio che ci consentiranno di avere una conoscenza sempre più approfondita dello stato di salute dei nostri ecosistemi.” conclude il Primo Cittadino