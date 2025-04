Riapertura dello sportello “Carte d’identità al volo” all’aeroporto di Fiumicino: tutte le informazioni

Si ricorda che il servizio è rivolto solo ai passeggeri dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino già in possesso di carta d’imbarco. Si può accedere al servizio esibendo il titolo di viaggio ed esclusivamente dal terzo giorno antecedente la data di partenza del volo (es. per un volo in partenza il giorno 4 del mese, la richiesta della carta in via d’urgenza può essere presentata SOLO a partire dal giorno 1 dello stesso mese).