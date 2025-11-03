Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 3 Novembre 2025

Rfi, interventi sui binari a Roma: FL1 e altri regionali con orari e fermate modificati

Previsto servizio con bus sostitutivi in alcune tratte.

 

di Dario Nottola

Per lavori sui binari del nodo di Roma, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), in alcuni giorni da domani 4 novembre al 1° dicembre 2025 la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia subirà modifiche.

Alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Viterbo, FL4A Roma – Albano Laziale, FL4V Roma – Velletri, FL5 Roma – Civitavecchia e Leonardo express possono subire variazioni di orario, di fermata e cancellazioni in alcuni giorni della settimana.

Per alcuni treni sarà previsto servizio con bus tra le stazioni di Roma Ostiense e Poggio Mirteto, Roma Termini e Fiumicino Aeroporto, Roma Tiburtina e Fiumicino Aeroporto, Fiumicino Aeroporto e Monterotondo e Roma Ostiense e La Storta.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Aeroporto FL1 Leonardo express Rfi
Articoli correlati
Cronaca

Rfi, interventi sui binari a Roma: FL1 e altri regionali con orari e fermate modificati

lunedì, 3 Novembre 2025
Politica

Fiumicino, cordoglio per il consigliere comunale Angelo Petrillo per la scomparsa del padre

lunedì, 3 Novembre 2025
Lettere

Porto turistico non crocieristico: il vecchio faro merita un progetto che valorizzi Fiumicino

lunedì, 3 Novembre 2025
Sport

Calcio, scatto del Borgo Palidoro che vola in prima posizione

lunedì, 3 Novembre 2025
Sport

Calcio - La travolgente marcia dell’Ostiamare frenata dal Teramo

lunedì, 3 Novembre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz