Rfi, interventi sui binari a Roma: FL1 e altri regionali con orari e fermate modificati

Previsto servizio con bus sostitutivi in alcune tratte.

di Dario Nottola

Per lavori sui binari del nodo di Roma, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), in alcuni giorni da domani 4 novembre al 1° dicembre 2025 la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia subirà modifiche.

Alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Viterbo, FL4A Roma – Albano Laziale, FL4V Roma – Velletri, FL5 Roma – Civitavecchia e Leonardo express possono subire variazioni di orario, di fermata e cancellazioni in alcuni giorni della settimana.

Per alcuni treni sarà previsto servizio con bus tra le stazioni di Roma Ostiense e Poggio Mirteto, Roma Termini e Fiumicino Aeroporto, Roma Tiburtina e Fiumicino Aeroporto, Fiumicino Aeroporto e Monterotondo e Roma Ostiense e La Storta.