Rete Ferroviaria Italiana: dal 28 novembre al 1 dicembre lavori tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto

La manutenzione riguarderà un ponte in località di via della Magliana e i lavori sulla linea elettrica alla stazione Tuscolana

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) fa sapere in un comunicato che eseguirà dal 28 novembre al 1° dicembre importanti interventi di manutenzione tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. In particolare, le attività riguarderanno la manutenzione di un ponte in località via della Magliana.

Nel corso dell’interruzione, dal 30 novembre al 1° dicembre, saranno eseguiti importanti lavori sulla linea elettrica, con interruzione della circolazione ambito stazione Tuscolana, finalizzati all’attivazione di due nuovi binari di collegamento tra gli impianti di Roma Casilina e Roma Tiburtina.

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto e a partire dal 30 anche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Le modifiche sono già inserite sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.

Il valore economico delle attività sul ponte, che vedranno impegnati 75 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici, è di circa 3 milioni di euro. Mentre le attività sulla linea elettrica alla stazione Tuscolana, che continueranno fino a metà dicembre, ammontano a 10 milioni di euro e coinvolgeranno 45 persone.