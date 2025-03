Restyling della Darsena: dal 18 marzo apre la nuova sede stradale nel tratto centrale

Nel mirino la conclusione del riassetto entro maggio.

di Dario Nottola

Si punta a completare entro maggio il restyling in corso della Darsena di Fiumicino (Largo Marinai d’Italia) che, conclusa la prima fase dei lavori, nel tratto centrale, martedì 18 marzo vedrà l’apertura della nuova sede stradale di Viale Traiano che collega da e per il Lungomare. In contemporanea, sarà chiuso il tratto compreso tra Via delle Gomene e Via degli Ormeggi.

“Stiamo portando avanti i lavori a pieno ritmo per terminare il riassetto della Darsena entro maggio, così da renderla fruibile a cittadini e visitatori per la stagione estiva”, sottolinea il vice sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. Ora i lavori si dovrebbero spostare dal lato delle abitazioni e delle attività commerciali dinanzi alle quali sorgerà una “passeggiata”, che si candiderà a nuovo “salotto” buono della città dopo quello di via Torre Clementina lungo il porto canale. La ristrutturazione di uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della città, che la scorsa estate ospitò la ruota panoramica, era scattata lo scorso 6 novembre dopo che l’amministrazione comunale aveva modificato il progetto iniziale con gli spazi invertiti tra la passeggiata ed il parcheggio. La variante ha previsto lo sviluppo dell’area pedonale dalla parte del centro abitato e sul lato banchina la realizzazione della strada. I parcheggi auto saranno, a spina, lungo la carreggiata centrale; previste postazioni anche per le auto elettriche.

L’attuale corsia ciclopedonale rimarrà nella posizione attuale. L’intervento, che complessivamente ha un valore di 3 milioni di euro di cui 300mila stanziati dal Comune di Fiumicino e 2,7 milioni di euro dalla Regione Lazio, include, in un’ulteriore fase, anche la ciclabile tra il tratto finale del Lungomare della Salute e Via del Faro. Tornando all’apertura della nuova strada da martedì prossimo, pertanto, sarà osservata la seguente disciplina di traffico provvisoria, dal 18/03/2025 fino al termine dei lavori: