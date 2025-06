Restyling Darsena: questa mattina, nel cantiere, il sopralluogo del Sindaco Baccini

“Fiumicino inizia finalmente a ridisegnarsi come merita, dando forma a spazi pubblici di qualità”

Sopralluogo del sindaco Mario Baccini, questa mattina, nel cantiere dove sono si stanno concludendo i lavori per il restyling della Darsena.

“Largo Marinai d’Italia diventerà un nuovo ‘salotto’ cittadino, una piazza pedonale – ha evidenziato il Primo cittadino – Grazie a questo intervento fortemente voluto dalla mia amministrazione, stiamo realizzando la prima vera piazza di Fiumicino: uno spazio pensato per diventare un punto di riferimento e di aggregazione per i cittadini e per i tanti visitatori che, soprattutto nel periodo estivo, scelgono la nostra città per le numerose opportunità che offre”.

“Sarà una piazza pedonale – aggiunge – affacciata sulla suggestiva Darsena e circondata da attività commerciali, dove sarà possibile passeggiare, gustare un gelato o un aperitivo, incontrarsi con gli amici e vivere il territorio. L’intera area è stata progettata con materiali di pregio: dalla pavimentazione agli arredi urbani, fino alle sedute che richiamano nella forma le tradizionali bitte marine, utilizzate dai marinai per ormeggiare le imbarcazioni. La nuova Darsena ha anche una particolare illuminazione sotto le sedute”.

“Sarà un luogo accessibile a tutti, pensato per essere vissuto a ogni ora del giorno, anche grazie a un sistema di illuminazione che lo renderà accogliente e sicuro nelle ore serali. Fiumicino inizia finalmente a ridisegnarsi come merita, dando forma a spazi pubblici di qualità all’altezza delle aspettative dei nostri concittadini” ha terminato Mario Baccini