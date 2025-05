Restringimento carreggiata, sulla A91 “Roma-Fiumicino”, per la realizzazione nuovo svincolo “Cargo”

A partire dalla notte di martedì 13 maggio, la realizzazione della segnaletica di cantiere e la posa in opera di New Jersey

di Dario Nottola

Nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo Cargo in direzione Roma, lungo l’autostrada A91”, a partire dalla notte di martedì 13 maggio, si procederà ad un restringimento della larghezza delle corsie sulle carreggiate dell’A91 Roma-Fiumicino, in entrambe le direzioni. Lo rende noto Anas. Le attività riguarderanno la realizzazione della segnaletica di cantiere e la posa in opera di New Jersey.

Nel dettaglio, i tratti interessati dalle lavorazioni saranno compresi tra le progressive: 14.888 e 17.000 per la carreggiata in direzione Roma; 15.110 e 17.315 per la carreggiata in direzione Fiumicino.

Le operazioni di realizzazione della cantierizzazione avranno una durata di circa 25 giorni. Le limitazioni alla circolazione derivanti da tali lavori rimarranno in vigore fino al mese di febbraio 2026.