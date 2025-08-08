Raccolta differenziata: prorogata fino al 31 ottobre la distribuzione nuovi contenitori

Per il ritiro è sufficiente presentarsi con un documento d’identità dell’intestatario TARI

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che l’apertura degli stand di distribuzione per i nuovi contenitori della raccolta differenziata è stata prorogata fino al 31 ottobre 2025.

FIUMICINO VILLA GUGLIELMI L’Ecosportello di Via della Scafa 46, presso Villa Guglielmi, seguirà i seguenti orari di apertura:

– Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato: dalle 08:30 alle 13:30

– Martedì e giovedì: dalle 15:00 alle 20:00

FREGENE VIA CESENATICO Anche lo stand di distribuzione straordinario di Fregene, presso il Centro di raccolta di Via Cesenatico 204, sarà aperto fino al 31 ottobre 2025 con i medesimi orari:

– Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato: dalle 08:30 alle 13:30

– Martedì e giovedì: dalle 15:00 alle 20:00

L’Amministrazione comunale ricorda che l’utilizzo dei nuovi contenitori è obbligatorio e necessario per garantire una corretta ed efficiente gestione del servizio di raccolta differenziata.

Per il ritiro dei contenitori è sufficiente presentarsi con un documento d’identità dell’intestatario TARI. In caso di impossibilità, è ammessa la delega, corredata da copia dei documenti del delegante e del delegato.

STAND DI DISTRIBUZIONE DEI MASTELLI – A partire dalla metà di settembre proseguirà la distribuzione dei mastelli attraverso punti informativi nelle seguenti zone:

– Aranova, Passoscuro, Parco Leonardo, Tragliata, Tragliatella, Testa di Lepre, Palidoro, Torrimpietra, Granaretto e Focene.

“Con questa proroga fino al 31 ottobre vogliamo dare a tutti i cittadini il tempo necessario per ritirare i nuovi contenitori e partecipare attivamente al miglioramento del servizio di raccolta differenziata. È un impegno condiviso, che ci permette di ridurre i rifiuti, mantenere più pulito il nostro territorio e rispettare l’ambiente” dichiara l’Assessore Stefano Costa