Querela a Roma Today, Opposizione: “Un grave attacco alla libertà di stampa e alla trasparenza”

“Invece di smentire nel merito quanto pubblicato, la Giunta sceglie la via giudiziaria”

Dopo le azioni legali, intraprese dall’Amministrazione comunale, per l’articolo pubblicato in data 3 ottobre, dal quotidiano Roma Today, scende in campo l’opposizione, definendolo “Un grave attacco alla libertà di stampa e alla trasparenza”.

“Siamo sinceramente sconvolti dalla notizia che l’Amministrazione comunale abbia deliberato di querelare la testata giornalistica e il giornalista autore dell’articolo del 3 novembre. Un fatto gravissimo, che rappresenta un evidente tentativo di intimidire la libertà di stampa e di inchiesta” lo dichiarano i Consiglieri comunali di opposizione.

“Ci chiediamo – aggiungono – sono state forse scritte cose false? Sono state riportate notizie non veritiere? Invece di smentire nel merito quanto pubblicato, la Giunta sceglie la via giudiziaria per mettere a tacere la stampa. Un comportamento incoerente, se si pensa che la stessa Amministrazione, non più tardi di qualche settimana fa, si professava paladina della trasparenza e della collaborazione con la magistratura, annunciando l’istituzione di una fantomatica commissione d’inchiesta, anche sulle procedure concorsuali, priva di ogni fondamento di legge”.

“Ricordiamo inoltre – proseguono i consiglieri – che lo stesso Sindaco, lo scorso luglio, aveva minacciato di querelare noi consiglieri di opposizione per la vicenda dell’interdittiva antimafia relativa alla ditta incaricata della costruzione dell’asilo nido di Parco Leonardo: querela mai arrivata e subito rientrata, con la successiva revoca dell’appalto. Oggi, invece di fare chiarezza e dimostrare con i fatti la propria correttezza amministrativa, si sceglie di reagire con la logica del bavaglio e dell’attacco a chi informa”.

“Ci chiediamo cosa stia accadendo al Comune di Fiumicino, dove non si era mai vista una querela contro un organo di stampa da parte di un’amministrazione comunale, per di più, a spese dei contribuenti” concludono i Consiglieri comunali di opposizione