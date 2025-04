Quarta pista aeroporto, Gualtieri: “E’ è un obiettivo che vogliamo venga realizzato”

Rocca: “Dobbiamo trovare strumenti di compensazione perché c’è un’area naturale protetta”

Questa mattina, per l’inaugurazione della nuova base di EasyJet, all’aeroporto Leonardo Da Vinci, tra gli ospiti la presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Non ci possiamo fermare, come Regione guardiamo al masterplan di Aeroporti di Roma e la quarta pista è una cosa su cui dobbiamo lavorare insieme, trovando gli strumenti di compensazione perché esiste un’area naturale protetta, non dimenticando il volume di turisti che arriva e che è destinato a crescere – ha dichiarato Rocca all’inaugurazione della nuova base di EasyJet – Lavoriamo fianco a fianco con il sindaco Gualtieri, Roma deve essere un trampolino per le località della regione affinché il turismo riesca ad arrivare ovunque. Il Giubileo è un ottimo trampolino in tal senso. Sono grato a EasyJet per aver scelto Roma per queste nuove rotte“.

“Siamo contenti che EasyJet abbia scelto di rafforzare la sua presenta in Italia con rotte strategiche così importanti e con una qualità e sostenibilità della presenza che rafforza l’attrattività e la connettività della Capitale d’Italia – ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – Una scelta che avrà una ricaduta occupazionale, con 150 posti di lavoro diretti più l’indotto. I numeri ci dicono che dobbiamo andare avanti con gli investimenti integrati sull’accessibilità e il trasporto, e lo stiamo facendo con governo e Regione. La quarta pista è un obiettivo che vogliamo venga realizzato“.