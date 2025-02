Protesta degli autisti ancora senza stipendio davanti alla sede del comune di Fiumicino (VIDEO)

Il sindaco Mario Baccini chiama il Prefetto di Roma



di Umberto Serenelli

Affollata manifestazione degli autisti del trasporto pubblico di Fiumicino rimasti di nuovo senza stipendio. Oltre 50 conducenti hanno infatti manifestato e esposto striscioni davanti alla sede comunale per denunciare lo sconcertante atteggiamento della ditta Trotta Mobility che continua a ignorare il pagamento della retribuzione. Nonostante l’interessamento dell’amministrazione comunale, alla fine della protesta i conducenti non hanno avuto la certezza del giorno in cui riceveranno il salario.

“Questo teatrino non è più accettabile sulle spalle dei lavoratori – precisa Saverio Schergna, delegato del sindaco Usb -. Siamo ormai giunti alla rottura perché il ritardo registrato questo mese si è verificato altre volte e in questa circostanza anche l’amministrazione si è trovata in difficoltà”.

Il sindaco Mario Baccini ha incontrato i lavoratori e ricevuto una delegazione di sindacalisti. “Ho chiamato il Prefetto di Roma e l’azienda titolare dell’appalto – precisa il primo cittadino -. Dal Prefetto ora attendo un appuntamento per organizzare un tavolo con cui ottenere la surroga circa i pagamenti degli stipendi”.

Praticamente il Sindaco ha proposto che il Comune si prenda carico di sborsare il mensile direttamente al personale di guida, prelevando il danaro dalla fattura emessa a favore della ditta Trotta. “Comunque, l’appaltatore mi ha garantito che sta provvedendo al pagamento – conclude – in tal senso ho chiesto un riscontro e vi terrò informati”.

In serata il sindacalista della Filt-Cgil, Marco Buiazzini, ha avuto la garanzia che il Comune ha disposto il bonifico delle prestazioni erogate dalla Trotta. “L’assessore ai Trasporti, Angelo Caroccia – precisa Buiazzini – ci ha informato che gli uffici ha emesso con largo anticipo la fattura alla Trotta, che doveva essere inoltrata il prossimo 6 marzo, proprio per consentire alla ditta di pagare gli stipendi”.