Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 17 Marzo 2026

Programmazione eventi 2026: convocazione Associazioni sportive e culturali del territorio di Fiumicino

Il 24 marzo il secondo incontro per definire il calendario e promuovere la collaborazione tra le realtà del territorio

 

Il Comune di Fiumicino invita le Associazioni Sportive e Culturali del territorio, che non hanno potuto prendere parte alla riunione tenutasi lo scorso 11 marzo, a partecipare al secondo incontro che si terrà, mercoledì 24 marzo presso l’Aula Consiliare della sede comunale, in Piazza Generale C. A. Dalla Chiesa, 78, suddiviso nelle seguenti fasce orarie:

 

– Associazioni Sportive ore 09:30
– Associazioni Culturali ore 11:30

 

L’incontro, finalizzato alla definizione del calendario degli eventi, tratterà il seguente ordine del giorno:

 

– Suggerimento di proposte culturali
– Possibilità di collaborazione
– Varie ed eventuali

 

Per ulteriori informazioni contattare:

 

– Mail: sport.cultura@comune.fiumicino.rm.it
– Posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it
– Contatti telefonici: 06.65210.104/383/384/370

 

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Associazione Associazioni
Articoli correlati
Salute & benessere

Prepararsi per l'ora legale: 5 strategie utili

martedì, 17 Marzo 2026
Lettere

Discarica a cielo aperto in via Gemminiano Montanari

martedì, 17 Marzo 2026
Parliamo di...

Arte, psicologia e ironia: a Fiumicino la serata di Cadenze Letterarie che ha fatto dialogare corpo ed emozioni

martedì, 17 Marzo 2026
Attualità

“Carciofo Bio in Festa”, a Fiumicino una mattinata tra benessere e territorio

martedì, 17 Marzo 2026
Cronaca

Riqualificazione dei parchi a Fregene e Focene: nuovi giochi e spazi più sicuri

martedì, 17 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci