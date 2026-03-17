Programmazione eventi 2026: convocazione Associazioni sportive e culturali del territorio di Fiumicino

Il 24 marzo il secondo incontro per definire il calendario e promuovere la collaborazione tra le realtà del territorio
Il Comune di Fiumicino invita le Associazioni Sportive e Culturali del territorio, che non hanno potuto prendere parte alla riunione tenutasi lo scorso 11 marzo, a partecipare al secondo incontro che si terrà, mercoledì 24 marzo presso l’Aula Consiliare della sede comunale, in Piazza Generale C. A. Dalla Chiesa, 78, suddiviso nelle seguenti fasce orarie:
– Associazioni Sportive ore 09:30
– Associazioni Culturali ore 11:30
L’incontro, finalizzato alla definizione del calendario degli eventi, tratterà il seguente ordine del giorno:
– Suggerimento di proposte culturali
– Possibilità di collaborazione
– Varie ed eventuali
Per ulteriori informazioni contattare:
– Mail: sport.cultura@comune.fiumicino.rm.it
– Posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it
– Contatti telefonici: 06.65210.104/383/384/370