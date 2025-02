Problematiche pesca, Califano: “Serve un tavolo interistituzionale permanente”

“Parliamo della flotta pescherecci più importante del Lazio, un settore chiave della nostra economia”

“Le problematiche denunciate dagli operatori della pesca sulla difficoltà di poter svolgere il proprio mestiere, come gli allagamenti delle banchine nel molo nord nei giorni di pioggia, la mancanza di controlli e sicurezza, l’assenza di decoro, non possono rimanere inascoltati” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Parliamo di un settore chiave della nostra economia – sottolinea – della flotta pescherecci più importante del Lazio. Hanno ragione loro quando chiedono maggior coinvolgimento e maggiore attenzione. Ecco perché credo sia necessario, una volta per tutte, che il sindaco Baccini si faccia tramite con la Regione, la Capitaneria di Porto, l’Autorità di sistema e gli enti preposti affinché tutti insieme affrontino le necessità fin qui elencate e si mettano a regime soluzioni per garantire il sereno svolgimento del loro operato”.

“Va bene l’incontro urgente che sembra verrà promosso da qui a breve. Ma serve un tavolo interistituzionale permanente. Un tavolo che venga convocato a cadenza regolare per trovare una via d’uscita definitiva a queste emergenze. Questo settore va tutelato. Ne sono la riprova i finanziamenti per la realizzazione della darsena pescherecci e i fondi che la Regione Lazio nella scorsa legislatura ha messo in bilancio, attraverso un emendamento che porta la mia firma, per facilitare lo sblocco degli interventi. Ma da qui alla fine dei lavori non si può gettare la palla a bordo campo facendo finta che i problemi non esistano” conclude Michela Califano