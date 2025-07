Problema idrico a Testa di Lepre e Tragliatella, presentata interrogazione dalla consigliera regionale Califano

“La Regione Lazio deve garantire il diritto fondamentale all’accesso all’acqua potabile”

“Sull’annosa questione del servizio idrico delle zone di Testa di Lepre e Tragliatella a Fiumicino, ho presentato questa mattina una interrogazione al Presidente Rocca” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Nel documento si richiede – aggiunge – chi sia formalmente e operativamente responsabile della gestione del servizio idrico nelle zone di Testa di Lepre e Tragliatella e quale ente deve oggi rispondere ai cittadini privi d’acqua”.

“Se la Regione Lazio – prosegue – sia a conoscenza della drammatica e prolungata interruzione del servizio idrico. Se la Regione sia a conoscenza di un piano di ammodernamento e messa in sicurezza della rete idrica in quelle zone e, in caso negativo, come si giustifichi il mantenimento di un’infrastruttura potenzialmente obsoleta e pericolosa, in palese contrasto con la normativa ambientale e sanitaria vigente. Se la Regione ritenga accettabile che da oltre 10 anni non sia stata fornita alcuna documentazione ufficiale e trasparente sulla potabilità dell’acqua nelle suddette zone, e se intende disporre immediatamente analisi pubbliche e certificate, con trasmissione dei risultati agli utenti”.

“Infine – conclude Michela Califano – quali azioni concrete e non più rinviabili la Giunta Regionale intenda assumere per porre fine a questo stato di abbandono, al fine di ripristinare con urgenza un servizio pubblico essenziale, violato in modo gravissimo e prolungato, e garantire ai cittadini di Testa di Lepre e Tragliatella il diritto fondamentale all’accesso all’acqua potabile e sicura“.