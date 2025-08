Pro Loco di Fiumicino, appello urgente: “Cerchiamo uno spazio coperto per il materiale”

Il presidente Larango “Chiediamo aiuto alla cittadinanza, a qualche imprenditore od ente di zona. Non serve molto spazio, circa 40 metri quadri: l’importante è che sia coperto.”

di Dario Nottola

Un SOS dalla Pro Loco di Fiumicino. La realtà associativa, che dal 1970 è un punto di riferimento socio aggregativo e di promozione turistica del territorio, ha bisogno di un aiuto urgente e lancia un appello: “Serve, al più presto, uno spazio dove depositare alcuni materiali – spiega il Presidente Giuseppe Larango – Dobbiamo sgomberare il magazzino in Villa Guglielmi che usavamo fino ad oggi come deposito per le attrezzature utilizzate nel corso degli eventi, in quanto il Comune lo deve ristrutturare ed adibire ad altro uso. Purtroppo, ad oggi, non abbiamo altra soluzione alternativa.

Abbiamo già delocalizzato alcuni materiali e smaltito altro, ma ci resta da dover sistemare alcune strutture importanti per la nostra attività, tra cui il Padellone simbolo della Sagra del Pesce, la relativa pedana e scenografie del gruppo teatrale affiliato alla Pro Loco. Presto le dovremo collocare all’aperto e se non si trova una sistemazione, il materiale dovrà essere alienato con grave danno economico”.

“Chiediamo aiuto alla cittadinanza, a qualche imprenditore od ente di zona. Non serve molto spazio, circa 40 metri quadri: l’importante è che sia coperto. Grazie di cuore a chi si interesserà per un aiuto concreto”, conclude Larango. Nel frattempo tutto il materiale rimasto, verrà depositato in questi giorni provvisoriamente fuori nel giardino della settecentesca Villa, in attesa di soluzione, nella speranza di non dover cedere o demolire il tutto.

Per i contatti: presidente@prolocofiumicino.it cell.329 3682158