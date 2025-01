Prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di ITA Airways

“Oggi è una giornata importante per ITA Airways e per l’Italia – ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways – Si apre una fase nuova per la Compagnia, che in poco più di tre anni di operatività e partendo come una start-up è riuscita a raggiungere risultati importanti che hanno convinto un partner industriale così rilevante come Lufthansa a credere nel progetto e ad investire in ITA Airways. Insieme ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, a cui auguro un buon lavoro, e al Management della Compagnia proseguiremo nel percorso di crescita di ITA Airways con il pieno supporto del Gruppo Lufthansa, per continuare a rappresentare l’Italia nel mondo e rendere i nostri Passeggeri sempre più orgogliosi di volare con noi”.