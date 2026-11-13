Pascucci conquista la seconda stella Michelin: Fiumicino celebra lo chef

Baccini e Di Genesio Pagliuca: “Un riconoscimento che rende orgogliosa la città”

di Dario Nottola

Fiumicino conquista due stelle Michelin: “Congratulazioni a Gianfranco Pascucci! Un riconoscimento straordinario che rende orgogliosa tutta la nostra città – il commento del sindaco Mario Baccini –. Con la conquista della seconda stella Michelin, lo chef Gianfranco Pascucci, alla guida del ristorante Pascucci al Porticciolo, raggiunge un traguardo di assoluto prestigio, portando il nome di Fiumicino ai vertici della gastronomia italiana. È il risultato di anni di passione, impegno e ricerca, ma soprattutto della capacità di valorizzare le eccellenze del nostro mare, trasformandole in una proposta gastronomica riconosciuta a livello nazionale. Il successo di Gianfranco Pascucci è anche una vittoria per Fiumicino, una città che sta affermando sempre di più la propria identità come destinazione di eccellenza, per le sue bellezze naturali, il suo patrimonio storico e per la qualità della sua ristorazione. A Gianfranco, a sua moglie Vanessa Melis e a tutta la loro squadra rivolgo le mie più sincere congratulazioni”, conclude.

La seconda stella Michelin conquistata da Pascucci al Porticciolo è “una notizia straordinaria per Fiumicino – commenta il capogruppo Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca – e per tutto il nostro territorio. Vogliamo rivolgere i nostri più sinceri complimenti a Gianfranco Pascucci e Vanessa Melis per questo prestigioso riconoscimento, che premia anni di passione, sacrifici, professionalità e dedizione. Un risultato che va ben oltre il valore gastronomico. Gianfranco e Vanessa sono ambasciatori di Fiumicino, della sua identità e del suo straordinario legame con il mare. Con il loro lavoro hanno saputo portare il nome della nostra città tra le eccellenze della ristorazione italiana, costruendo un percorso fatto di qualità, ricerca, accoglienza e profondo rispetto per il territorio. Quest’anno la seconda stella Michelin è stata assegnata a pochissime realtà in Italia. Un traguardo ancora più significativo, che rende orgogliosa un’intera comunità e dimostra quanto Fiumicino abbia da offrire quando talento, capacità e amore per il proprio lavoro trovano le condizioni per esprimersi. A Gianfranco, Vanessa e a tutta la loro brigata va il nostro grazie, perché continuano a investire e a credere in questo territorio, anche attraverso tante difficoltà. Questa è la Fiumicino che vogliamo: una città che cresce, che valorizza le proprie eccellenze e che sa affermarsi attraverso le persone, le competenze e le energie migliori della sua comunità”, conclude Di Genesio Pagliuca.