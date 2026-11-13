Fiumicino, tornano fruibili i 10 gazebo picnic al Parco Tommaso Forti

Le strutture ridistribuite nell’area. Previsti interventi di riqualificazione degli spazi verdi, sportivi e per gli spettacoli

di Dario Nottola

Sono di nuovo fruibili, al Parco Tommaso Forti di Fiumicino, i 10 gazebo picnic in legno che, negli ultimi mesi, erano inagibili e transennati. La novità è rappresentata anche dal fatto che la società che ha ora in affidamento il parco ha modificato la disposizione delle 10 strutture: non più, come in precedenza, a ridosso e ai lati della zona palco, ma distribuite lungo tutta l’area. Due sono rimaste vicino alla zona palco, sei a ridosso delle aree giochi e due nel segmento vicino al playground di basket-calcetto e al campetto di volley.

Si tratta di uno dei primi interventi in corso per la riqualificazione complessiva del parco, accanto alla manutenzione dei locali centrali, spesso vandalizzati in passato. Tra gli interventi futuri è prevista anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza, con telecamere ad alta definizione collocate nei punti strategici.

La manutenzione delle aree verdi, secondo quanto previsto, sarà effettuata in “maniera costante” attraverso sfalci, pulizia e potature, prestando attenzione al rispetto dei cicli biologici naturali. Le alberature presenti, ormai secche, saranno sostituite con nuove piantumazioni, prevedendo arbusti, piante aromatiche della macchia mediterranea e nuove siepi, così da restituire qualità, decoro e identità paesaggistica all’area.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla sostenibilità energetica, attraverso il miglioramento dell’illuminazione esistente e la posa di un impianto fotovoltaico. Saranno riqualificate l’area palco per gli spettacoli e le strutture sportive esistenti, con il ripristino della pavimentazione e della segnaletica e la sostituzione delle attrezzature, delle porte e dei canestri dei campi di calcio a 5, basket e pallamano. Sarà inoltre realizzato un campo regolamentare di bocce, come spazio ludico e di socializzazione.

Un ulteriore intervento riguarderà la realizzazione di un’area fitness outdoor, dedicata all’attività motoria libera, accessibile gratuitamente alla cittadinanza, con attrezzature per trazioni, parallele, cyclette e panche per esercizi. L’obiettivo complessivo è promuovere uno stile di vita sano e favorire la pratica sportiva come strumento di benessere e prevenzione, rendendo l’attività fisica realmente accessibile a tutti.

Importante sarà anche la riqualificazione dell’area dedicata agli spettacoli, dove partiranno interventi per il ripristino della pavimentazione e della copertura, oltre alla realizzazione di un impianto elettrico, attualmente assente, completo di strumenti audio e video. L’area spettacoli non sarà infatti concepita solo come luogo destinato agli eventi serali, ma come uno spazio polifunzionale attivo tutto il giorno, che potrà ospitare attività motorie collettive, recite, saggi, spettacoli, iniziative culturali e manifestazioni, favorendo il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio.