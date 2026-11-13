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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 13 Novembre 2026

Faro e Bilancioni, accessi ancora presidiati dopo gli sgomberi

Consiglio comunale straordinario il 1° dicembre. Ieri presidio di protesta davanti ai Servizi sociali

 

di Dario Nottola

 

Rimane anche oggi, per il momento, presidiato l’accesso alla zona del vecchio Faro e dei Bilancioni, sgomberati ieri con un’operazione coordinata dalla Questura di Roma. Una pattuglia della Polizia di Stato vigila sull’ingresso alla zona del Faro e consente l’entrata e l’uscita ai residenti e ai lavoratori.

 

Ieri, dopo lo sgombero e le proteste di alcune decine di cittadini e collettivi, la conferenza dei capigruppo ha deciso che martedì 1° dicembre si terrà una seduta straordinaria del Consiglio comunale per approfondire le questioni relative alle operazioni che si sono svolte.

 

Nel frattempo, fino alle 19.30, è rimasto un presidio degli autori della protesta fuori dalla sede comunale, davanti ai Servizi sociali, alla presenza delle forze dell’ordine.

 

 

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Sgombero bilancioni
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