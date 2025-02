Porto crocieristico, Gruppi Opposizione: “Il Sindaco dica come risolverà le criticità”

“L’obiettivo delle opposizioni resta e rimane l’interesse pubblico e quello dei cittadini”

Dopo l’intervento del sindaco, Mario Baccini, nel corso della Commissione Consiliare, sulle opere del Giubileo tenutasi ieri, la replica dei Gruppi dell’opposizione.

“Capiamo che affrontare l’argomento del porto crocieristico con la polemica politica sia più agevole, ma il Sindaco la butta ‘in caciara’ – rimarcano i consiglieri dei gruppi di opposizione a margine della seduta della Commissione – Ma confermata la volonta di questa amministrazione di andare avanti con tale progettualità, occorre dire ai cittadini in che modo si intendono superare le prescrizioni già messe nero su bianco, sempre che arrivi il parere del Ministero della Cultura, che ancora manca e di cui non conosciamo l’esito”.

“In Commissione – aggiungono i consiglieri – abbiamo posto domande sul cold ironing, su come si risolveranno i problemi della viabilità e del traffico, sull’indotto potenziale (i numeri), su quale impatto ambientale avrà questa opera in un contesto già fortemente antropizzato come Fiumicino, su come sarà effettuato il tendering. Purtroppo nessuna risposta tecnica ci è pervenuta, poichè il dirigente preposto, presente, non ha proferito parola“.

“Abbiamo invece ascoltato la parte privata tra l’altro neanche prevista nella convocazione formale della Commissione, e che, come normale, rappresenta un interesse di natura privata. Ma nessuna risposta è stata data dal Comune, soggetto attuatore, circa gli interventi che intende attivare per ovviare alle tantissime problematiche che porterà, qualora approvata, questa nuova infrastruttura all’Isola Sacra” concludono i consiglieri dell’Opposizione

