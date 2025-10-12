Porto crocieristico, Fiumicino Waterfront attende il decreto VIA

La società Fiumicino Waterfront esprime soddisfazione per il via libera del MiC al porto crocieristico.

di Dario Nottola

La società Fiumicino Waterfront confida nell’arrivo del decreto della VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale), per il progetto del porto turistico crocieristico, entro le prossime 2-3 settimane. Questo l’auspicio della società concessionaria che ha presentato il piano per la realizzazione dell’approdo a Isola Sacra, zona vecchio faro, e che esprime oggi, intanto, “soddisfazione” per il parere al progetto espresso dal Ministero della Cultura.

“Recepisce il fatto che si tratta di un progetto per la rigenerazione di Isola Sacra, considerata come area di importante valore storico, culturale e paesaggistico – sottolinea Galliano Di Marco, Amministratore Delegato di Fiumicino Waterfront srl –. Come Fiumicino Waterfront siamo molto soddisfatti, anche per il riconoscimento della qualità del lavoro dei consulenti che negli ultimi anni si sono dedicati ad analizzare il contesto, elaborare il progetto e poi anche definire le modifiche richieste dalle autorità competenti per recepire le istanze della comunità. Dopo due anni dall’avvio della procedura, siamo soddisfatti e confidenti. Ora attendiamo il decreto della VIA – Valutazione d’Impatto Ambientale entro 2-3 settimane”, conclude l’Ad.