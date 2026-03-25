Ponte 2 Giugno: chiusura notturna tra il 25 e il 26 marzo per manutenzione

Stop al traffico dalle 22 del 25 marzo alle 5 del 26 marzo

A seguito di verifica sui grigliati carrabili dell’impalcato del Ponte 2 Giugno, si è riscontrato il parziale distacco di elementi che necessitano interventi di manutenzione quali lavori di saldatura. Si rende quindi necessario intervenire per la messa in sicurezza della carrabilità.

Verrà istituita una disciplina di traffico provvisoria dalle ore 22:00 del 25/03/2026 alle ore 05:00 del 26/03/2026, con chiusura temporanea al transito dell’impalcato del Ponte 2 Giugno nello stesso arco orario. Previsto inoltre il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul tratto interessato dai lavori.

Sarà inoltre disposta l’apposizione della segnaletica di lavori in corso, limite di velocità a 30 km/h, senso vietato e frecce di direzione a monte e a valle dell’impalcato, oltre a lumini lampeggianti per il segnalamento notturno.