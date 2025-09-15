Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 15 Settembre 2025

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna per lavori dal 16 al 18 settembre

Intervento di sostituzione infissi nei locali tecnici delle torri: transito vietato dalle ore 22 alle 6

 

Dal 16 al 18 settembre, dalle ore 22 alle 6, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria sul Ponte 2 Giugno, per poter permettere il regolare svolgimento dei lavori di sostituzione di infissi nei locali tecnici delle torri:

 

– Chiusura temporanea al transito dell’impalcato del Ponte 2 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal 16/09/2025 al 18/09/2025;

 

– Preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h;

 

– Divieto di sosta e fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori;

 

– Apposizione del segnale di lavori in corso, limite 30km/h, senso vietato e freccia direzione a monte e a valle dell’impalcato, lumini lampeggianti per il segnalamento notturno;

 

– Divieto di attracco e transito sul canale, di qualsiasi tipo di imbarcazione nel perimetro di m.25 sia a monte che a valle del Ponte 2 Giugno.

 

 

 

 

