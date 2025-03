Ponte 2 Giugno chiuso martedì 25 per lavori di manutenzione

La chiusura temporanea è stata disposta tramite un’Ordinanza dirigenziale del Comune

Rimarrà chiuso una notte il Ponte 2 Giugno a Fiumicino, sulla Fossa Traianea. Ciò per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione da parte della ditta incaricata dal Comune: il transito viario sarà interdetto dalle 22 di martedì 25 marzo alle 06 di mercoledì 26 marzo.

La chiusura temporanea è stata disposta, tramite un’Ordinanza dirigenziale del Comune, “a seguito della verifica del grigliato dell’impalcato del ponte per cui si rende necessario intervenire per la messa in sicurezza della carrabilità”