Ponte 2 Giugno chiuso al transito notturno dal 12 al 20 maggio

Interventi di impermeabilizzazione dei locali in cima alle torri della struttura

Da lunedì 12 maggio fino a martedì 20 maggio non sarà possibile transitare, di notte, sul Ponte mobile “2 Giugno” a Fiumicino. Il provvedimento, con un’Ordinanza dirigenziale del Comune di Fiumicino, arriva per permettere interventi di impermeabilizzazione dei locali in cima alle torri della struttura nevralgica per la viabilità locale.

La chiusura temporanea al transito sull’impalcato, ad eccezione del passaggio ai mezzi di soccorso, è fissata dalle ore 21 alle ore 06, con una “perimetrazione di almeno 25 metri sia su carreggiata, sul marciapiede e sia sullo specchio d’acqua del canale causa possibile caduta di residui di materiali”, si legge nell’Ordinanza.

Disposto anche il divieto di attracco e transito, sul canale navigabile, di “qualsiasi tipo di imbarcazione nel perimetro di 25 metri sia a monte che a valle del Ponte 2 Giugno”.