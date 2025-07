Polo natatorio Granaretto, Severini: “Un sogno che si avvera”

“Un progetto che abbiamo ereditato, al quale abbiamo dato gambe e concretezza”

“Per chi come noi ha sempre auspicato che Fiumicino diventasse realmente un unico territorio e un unico Comune, nella sua interezza, la conclusione delle fondamenta del Polo Natatorio di Granaretto sono un sogno che si avvera” sottolinea il Presidente del Consiglio, Roberto Severini.

“Un progetto che – aggiunge – abbiamo ereditato, al quale abbiamo dato gambe, concretezza e del quale oggi iniziamo a vedere i risultati. Il nord del Comune meritava una struttura così importante. Un luogo dove i nostri ragazzi potessero crescere insieme, praticare e assimilare i valori dello sport”.

“Il polo natarorio di Granaretto, il Pala Fersini, lo stadio Cetorelli, solo per citare le infrastrutture più evidenti e in via di definizione, sono lì a testimoniare che il lavoro e la dedizione alla fine premiano sempre” conclude Severini