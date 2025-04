Polizia di Frontiera a Fiumicino e Ciampino: ruolo cruciale per la sicurezza durante l’arrivo delle delegazioni internazionali

Le operazioni di sicurezza hanno garantito controlli approfonditi e vigilanza rafforzata per oltre 150 delegazioni internazionali di alto profilo in arrivo per i funerali del Pontefice

Un ruolo cruciale è stato svolto dalla Polizia di Frontiera negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino in occasione dell’arrivo delle delegazioni per il funerale di Papa Francesco.

L’operazione di sicurezza, definita di “eccezionale portata”, ha garantito il controllo e la gestione di oltre 150 delegazioni internazionali di alto profilo, mantenendo invariati gli elevati standard di sicurezza degli scali. Il personale ha lavorato ininterrottamente per assicurare controlli documentali approfonditi, il presidio dei corridoi diplomatici e una vigilanza rafforzata.

Le operazioni, condotte senza criticità, hanno confermato la capacità operativa e il valore strategico della Polizia di Frontiera nel garantire procedure di accoglienza sicure ed efficienti. È stato attivato un sistema di coordinamento straordinario, con protocolli di massima allerta e l’impiego di unità specializzate.

Il dispositivo di sicurezza ha coinvolto squadre anti-terrorismo, unità cinofile, esperti in documentazione falsa e personale dedicato al monitoraggio dei flussi in tempo reale. Queste risorse hanno operato in sinergia con altri reparti della Polizia di Stato e forze di sicurezza nazionali ed estere, dimostrando una preparazione tecnica e una professionalità di livello internazionale.