Piste ciclabili sempre più pericolose

Nella notte completamente divelta la staccionata in ferro della pista che costeggia il corridoio C5

di Fernanda De Nitto

L’alta velocità e la scarsa manutenzione sono alla base di alcuni gravi situazioni di pericolo, che si registrano sulle piste ciclabili del territorio di Fiumicino.

Questa volta a farne le spese è stata la recinzione della pista che costeggia il corridoio C5, nei pressi del plateatico di Via Foce Micina, dove, probabilmente nella notte, un veicolo ha completamente divelto la staccionata in ferro, ora abbandonata nell’area verde accanto alla ciclabile, ed ormai inutilizzabile.

“La sicurezza e l’incolumità di noi ciclisti è spesso messa a repentaglio dagli automobilisti che ormai sfrecciano a velocità elevate senza alcuna attenzione e responsabilità – afferma Nando, ciclista di Fiumicino, che utilizza le piste per i suoi spostamenti quotidiani – Mi auguro che la pista del Corridoio C5 sia al più presto ripristinata al fine di consentire a tutti noi, che abbiamo scelto la bici per muoversi in città, di pedalare in aree sicure e protette. Lo stesso vale per altre ciclabili del territorio, come quella di Focene che richiederebbe una attenta manutenzione onde evitare pericoli per il transito, soprattutto sui passaggi in legno che con gli anni si stanno deteriorando”.