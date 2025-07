Pista ciclabile Focene, oggi il via agli interventi di manutenzione

Onorati: “Nei prossimi giorni i lavori interesseranno anche il tratto che costeggia via Coccia di Morto”

“Come da cronoprogramma sono iniziati questa mattina gli interventi di manutenzione sulla pista ciclabile nella località di Focene. Nei prossimi giorni i lavori interesseranno anche il tratto che costeggia via Coccia di Morto, dove recentemente è stata segnalata una staccionata divelta. Inoltre, lungo la ciclovia del corridoio C5, sono state individuate alcune strutture in ferro danneggiate, crollate a seguito dell’urto con un’automobile. Gli operai interverranno nei prossimi giorni per ripristinare le condizioni di sicurezza” lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

“La priorità di questa amministrazione – sottolinea – è garantire continuità agli interventi, affinché la nostra città possa contare su infrastrutture moderne ed efficienti. Stiamo intervenendo a 360 gradi: dal rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio, alla manutenzione di km di strade, agli impianti di illuminazione, ai semafori e ai dossi per migliorare la sicurezza stradale, fino alle piste ciclabili e a numerosi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

“Ce la stiamo mettendo tutta ma serve l’impegno della collettività. Purtroppo continuiamo a registrare atti di vandalismo, incuria e mancanza di rispetto verso il patrimonio pubblico. La città è di tutti, e ogni gesto incivile la danneggia. Il rispetto per la ‘cosa pubblica’ deve partire da ciascuno di noi: una panchina rotta o un muro imbrattato non sono solo un danno materiale, ma un segnale di disinteresse verso il luogo in cui viviamo. Credo fortemente nella sinergia tra istituzioni e cittadini. Solo insieme possiamo rendere Fiumicino una città più bella, sicura e vivibile” conclude Giovanna Onorati