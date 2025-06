Piano di intervento per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

All’I.C. Cristoforo Colombo di Fiumicino l’evento “Semi di giustizia: cultura, etica e legalità contro ogni violenza”

In occasione della pubblicazione del “Piano di intervento per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, recentemente revisionato, la comunità scolastica dell’I.C. Cristoforo Colombo di Fiumicino ha organizzato un evento dal titolo “Semi di giustizia: cultura, etica e legalità contro ogni violenza”.

L’iniziativa, avente il patrocinio del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, si è tenuta presso la sede centrale di Via dell’Ippocampo, alla presenza del dirigente scolastico Letizia Fissi, del Presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, A.R. 2024/2025, Catia Fierli, dei psicologi della scuola Ruta e Buscemi, di Maurizio Germano della Scuola di Formazione insegnanti e tecnici della metodologia Zanshin Tech e di Maria Ferrante Referente per il Lazio della Commissione Legalità e Cultura dell’Etica del Rotary Club International.

A partecipare, presso l’aula magna, sono stati poi gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado i quali, in occasione dell’adesione al concorso nazionale promosso dal Rotary Club International “Legalità e cultura dell’etica”, hanno realizzato una serie di elaborati artistici, multimediali e letterali dedicati al tema del contrasto ad ogni forma di violenza e al bullismo.

Le ragazze e i ragazzi hanno saputo esprimere, ognuno con il proprio linguaggio, dei forti messaggi dedicati alla prevenzione della discriminazione di genere, del razzismo, dei diritti e dell’affettività. La studentessa della classe III B, Elisa Li Volsi, ha vinto il concorso con un lavoro grafico particolarmente toccante ed elaborato.

L’evento si è aperto con i saluti del Presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti Catia Fierli, che ha ringraziato la dirigenza e tutti gli studenti per la numerosa partecipazione al concorso, coordinato per il club all’interno della scuola, dalla dott.ssa Fernanda De Nitto, testimonianza di quanto l’istituto ed i docenti siano attenti alle tematiche del bullismo e del contrasto ad ogni forma di violenza. Tutti i lavori sono stati apprezzati dalla giuria divenendo fonte di riflessione per la loro originalità e sensibilità.

A prendere la parola sono stati poi il dott. Ruta e la dott.ssa Buscemi, psicologi della scuola, che rivolgendosi agli studenti hanno approfondito la tematica del bullismo, quale fenomeno in continuo cambiamento e di una vastità complessa. Tra le caratteristiche emerse la ripetitività e l’asimmetria dei ruoli tra vittima e carnefice, entrambi sofferenti e bisognosi di attenzioni nelle loro difficoltà a relazionarsi. Solo l’assertività può aiutare gli stessi ed esprimersi e a dialogare, affermandosi mediante il rispetto reciproco.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Letizia Fissi, ha ricordato che la scuola è promotrice di un progetto di supporto psicologico rivolto a studenti, genitori e personale scolastico ed è altresì attivo il “Piano di intervento per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, al quale si accede dall’home page del sito della scuola.

Particolarmente interessante e coinvolgente per gli studenti è stato l’intervento di Maurizio Germano, docente di arti marziali del progetto Sfit, il quale ha specificato come la metodologia Zanshin Tech sia utile a prevenire e combattere il cyberbullismo, fornendo strumenti e tecniche per la difesa online.

A conclusione degli interventi la dott.ssa Maria Ferrante, presente insieme a Paolo Puccini, membro della segreteria organizzativa della Commissione Legalità e Cultura dell’Etica e facente parte della giuria esaminatrice degli elaborati, ha raccontato del concorso nazionale dell’Associazione “Legalità e cultura dell’etica”, avente lo scopo di favorire nella società, e soprattutto nei giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità. Anche per la XIV edizione sono stati centinaia i lavori giunti da tutta Italia alla commissione di valutazione che ha molto apprezzato l’impegno degli studenti della scuola media di Fiumicino.