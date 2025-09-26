Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 26 Settembre 2025

Perdita idrica a Torrimpietra, Irienti (Azione Fiumicino) chiede interventi urgenti

“Non è solo spreco d’acqua, ma un danno al territorio e ai cittadini. L’Amministrazione si muova subito”

 

“Da giorni, in via Francesco Del Tuppo a Torrimpietra, si registra una perdita idrica di proporzioni enormi che continua a scorrere senza che nessuno intervenga. È inaccettabile che il Comune resti a guardare senza fare il proprio dovere: non si tratta solo di uno spreco d’acqua, bene prezioso, ma anche di un evidente disagio per i residenti e di un danno al manto stradale” lo dichiara Gianmarco Irienti, Azione Fiumicino.

 

“Non si comprende perché, di fronte a una situazione così evidente, non ci sia stata una risposta tempestiva – incalza – Per questo chiediamo la convocazione immediata di una Commissione per discutere il caso e capire come sia possibile che, ancora una volta, ci si trovi davanti a un’Amministrazione immobile, incapace di risolvere anche i problemi più elementari”.

 

“L’acqua che scorre per le strade è il simbolo del fallimento di chi governa questa città. Basta con i proclami: servono interventi concreti, e servono subito” conclude Gianmarco Irienti, Azione Fiumicino

 

 

