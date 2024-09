Per il nuovo anno scolastico, oltre 1200 le richieste di iscrizione al trasporto degli studenti

Caroccia: “Il servizio risulterà operativo per l’apertura dell’anno accademico”

“In seguito alle oltre 1200 richieste di iscrizione al trasporto scolastico, arrivate ai nostri uffici nel mese di luglio, l’Amministrazione sta da giorni lavorando per garantire un servizio capillare e più efficiente possibile” dichiara l’Assessore all’edilizia, trasporto pubblico locale e Ater, Angelo Caroccia.

“Ci tengo a chiarire la situazione – sottolinea – viste le numerose richieste di informazioni che giungono quotidianamente ai nostri uffici. Il servizio di trasporto scolastico risulterà operativo per l’apertura dell’anno accademico 2024/2025. Nelle settimane passate abbiamo contattato i diversi istituti del territorio, senza però ricevere un riscontro chiaro circa gli orari di ingresso e di uscita degli studenti”.

“Come già annunciato – prosegue – con nostra nota indirizzata ai plessi scolastici del territorio, gli istituti devono rispettare la fascia oraria da noi indicata: 8:00-8:30 per l’entrata e 13:00-13:30 per l’uscita. Per quanto riguarda l’uscita una eventuale variazione avverebbe, qualora ci fosse uniformità tra gli orari dei vari plessi scolastici, sempre però evitando lunghe permanenze a bordo del mezzo per i nostri ragazzi. Questi orari sono stati individuati per garantire la massima collaborazione tra le esigenze delle famiglie, il numero di studenti iscritti e gli operatori del trasporto scolastico. Ricordiamo infatti, che i tempi di permanenza dei ragazzi sui bus non possono superare i limiti previsti per legge, quindi sarebbe impensabile accorpare più fasce orarie. Gli istituti sono tenuti al rispetto di queste fasce orarie e devono uniformare gli orari di ingresso e uscita al fine di evitare dei disservizi”.

“Il tutto conferma l’impegno che stiamo mettendo, nel cercare di gestire questa situazione nella maniera più efficiente e adeguata possibile, grazie all’instancabile operato dei nostri collaboratori, degli assistenti scolastici e degli autisti dei bus. Laddove vi siano le possibilità, una volta lavorate le iscrizioni arrivate per tempo ai nostri uffici, verranno riaperti i termini per presentare le domande” conclude l’Assessore, Angelo Caroccia