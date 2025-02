Paura pitbull, l’Amministrazione comunale incontra i cittadini di Focene

Picca: “Stiamo monitorando costantemente la situazione e faremo tutti i passi necessari”

Si è svolto un incontro tra i cittadini di Focene, il Sindaco Mario Baccini e l’Assessore Diritti degli Animali, Monica Picca, per un confronto sul problema dei due cani simil pitbull che, da tempo, incutono timore agli abitanti di Focene e che hanno recentemente aggredito una ragazza.

Ai cittadini il provvedimento adottato dalla ASL RM3, organo competente in materia, non è sembrato risolutivo. I veterinari della ASL RM3, intervenuti per un sopralluogo presso il domicilio del proprietario dei cani, hanno stabilito che nel loro ambiente domestico i due animali non sono aggressivi e che anzi risultano socievoli. Hanno quindi sottoscritto ai proprietari, delle linee guida da seguire per gestire i due molossi. Ma secondo i cittadini, il problema potrebbe ripresentarsi in qualunque momento visto che il proprietario non ha modificato le misure di sicurezza per prevenire eventuali fughe.

“I residenti continuano a chiedere maggiore tutela e la possibilità di muoversi liberamente per le strade di Focene senza timore – sottolinea il Primo Cittadino – L’Amministrazione comunale ha il dovere di garantire questa sicurezza e abbiamo voluto incontrare direttamente una rappresentanza dei cittadini per capire come intervenire ulteriormente”.

“Stiamo monitorando costantemente la situazione e faremo tutti i passi necessari affinché i due animali seguano un piano di recupero comportamentale con veterinari specializzati, che valuteranno anche se i proprietari sono in grado di gestirli – dichiara l’Assessore Picca – Se così non fosse, agiremo di conseguenza, in conformità con la legge. Inoltre, il regolamento comunale è stato aggiornato dopo anni e prevede sanzioni onerose per chi non custodisce adeguatamente i propri cani, sia in casa che all’esterno. A breve verrà pubblicato un avviso per ripristinare l’attività delle Guardie Zoofile sul territorio. I cittadini hanno apprezzato l’incontro diretto con l’Amministrazione e per noi è stato importante trasmettere la nostra vicinanza e disponibilità a risolvere il problema”.