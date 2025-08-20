Caricamento...

mercoledì, 20 Agosto 2025

Paura a largo di Ostia: barca in panne con sei persone a bordo

Foto Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino

Motori in avaria nel mare mosso, complesso soccorso della Capitaneria di Roma: tutti illesi, solo tanta paura

 

Complessa operazione di soccorso, condotta dalla Capitaneria di Roma, conclusasi in serata, per un’imbarcazione da diporto, di circa 15 metri, con 6 persone a bordo, delle quali cinque adulti ed un bambino.

 

 

A largo di Ostia, la barca, con un mare molto mosso, ha avuto da principio un problema ad un motore. Poi anche il secondo motore, grazie al quale la barca stava comunque procedendo, si è surriscaldato e si è fermato a sua volta.

 

Una motovedetta della Capitaneria di Roma li ha raggiunti ma non è stato possibile compiere il trasbordo degli occupanti perché le condizioni meteo marine non garantivano la sicurezza dell’operazione.

 

 

Con una parziale riattivazione del secondo motore, che si era nel frattempo freddato, la barca e’ stata scortata dalla motovedetta, a lento moto, verso Fiumicino e precisamente nella rada e all’interno dell’antemurale del vecchio faro di Fiumicino. Le persone, in buone condizioni e solo spaventate, sono state sbarcate ed è rimasto a bordo solo il proprietario per controllare lo stato della barca rimasta ormeggiata alla fonda. E’ stato contattato un tecnico per risolvere il problema ai motori. Non ci sono stati, alla fine, per fortuna, conseguenze per l’unità e per gli occupanti che erano a bordo.

 

 

