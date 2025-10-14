Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 14 Ottobre 2025

Paura a Fiumicino: uomo cade nel canale, salvato dalla Guardia Costiera

L’incidente è avvenuto ieri sera nella Fossa Traianea. Fondamentale l’intervento tempestivo del battello “Bravo 51”

 

Attimi di paura ieri sera a Fiumicino, fortunatamente conclusi con un lieto fine grazie al pronto intervento della Guardia Costiera.

 

Intorno alle 22, un uomo di circa 30 anni è accidentalmente caduto nel canale navigabile, all’altezza della banchina sud del porto canale, finendo in difficoltà nelle acque della Fossa Traianea.

 

Impossibilitato a risalire autonomamente sulla banchina, è stato notato e segnalato alle autorità. La Capitaneria di Porto di Roma ha immediatamente disposto l’uscita del battello “Bravo 51”, che in pochi minuti ha raggiunto il punto dell’incidente. I militari hanno tratto in salvo l’uomo issandolo a bordo e verificandone subito le condizioni.

 

Una volta riportato a terra, il trentenne è stato affidato alle cure del personale sanitario arrivato sul posto con un’ambulanza. I medici lo hanno trovato in discrete condizioni, scongiurando conseguenze più gravi.

 

 

