Passoscuro: sabato 21 giugno il Ponticello sarà intitolato a Cesare Zaini

Baccini: “Un riconoscimento pubblico all’eredità morale e civile che ha lasciato alla sua comunità”

Sabato 21 giugno 2025, alle 18:00, si terrà una cerimonia ufficiale, alla presenza del Sindaco, Mario Baccini, in Via Ghilarza 1, per l’intitolazione del Ponticello di Passoscuro, a Cesare Zaini, figura storica e molto amata dalla comunità locale.

Cesare Zaini, scomparso nel 2018, è ricordato da tutti per la sua costante presenza tra la gente, il suo spirito di servizio e il forte impegno sociale. La sua dedizione al territorio e la capacità di mediazione, lo resero un punto di riferimento per i cittadini di Passoscuro.

“L’intitolazione dedicata a Cesare Zaini, vuole essere un riconoscimento pubblico e duraturo all’eredità morale e civile che ha lasciato alla sua comunità, un simbolo di gratitudine per un uomo che ha fatto della partecipazione e della solidarietà i pilastri della sua azione quotidiana. Invito tutti i cittadini a partecipare alla cerimonia” dichiara il Primo cittadino